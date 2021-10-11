مجموعة مصر.. «لاعب أرسنال الإنجليزى» يقود الجابون للفوز على أنجولا بهدفين.. ترتيب المجموعة

الشارقة - اميمة ياسر - قاد الدولى بيير إيمريك أوباميانج، لاعب أرسنال الإنجليزى، منتخب بلاده الجابون إلى فوز مستحق علي ضيفه المنتخب الأنجولى بهدفين دون مقابل، بعد مواجهتهما على ملعب رينفيشن ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة عن المجموعة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 التي ستقام في قطر، وهي المجموعة التي تضم المنتخبين المصري والليبي.

وسجل أوباميانج الهدف الأول والوحيد في المباراة في الدقيقة 74 من عمر المواجهة فيما أضاف كارنيرو الهدف الثاني فى الدقيقة 84 من عمر المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب رينفيشن ستاديوم.

وأحيا أوباميانج آمال الجابون في التأهل إلى نهائيات تصفيات كأس العالم، بعدما حصد صاحب الأرض 3 نقاط غالية ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بينما تذيل منتخب أنجولا المجموعة برصيد 3 نقاط.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة عن منتخب ليبيا صاحب الوصافة، حيث يحل الفراعنة ضيوفا على ليبيا في التاسعة مساء اليوم.

وابتعد منتخب أنجولا عن صراع التأهل للدور الحاسم من التصفيات، وخاصة حال فوز أي من منتخبي مصر وليبيا في لقاء الليلة.