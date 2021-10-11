شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: فرصة تسجيل المنتخب لأهداف اليوم في ليبيا أكبر من مباراة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك سابقا، أن مباراة منتخب مصر مع ليبيا ستكون مصيرية، ونتيجة المباراة ستحسم بشكل كبير المنتخب الذى سيصعد للجولة الأخيرة للتأهل لكأس العالم 2022، المقرر إقامتها في قطر.

وقال فاروق جعفر، في تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس: "المباراة اليوم مصيرية لكلا المنتخبين والفائز في هذه المباراة سيضمن بشكل كبير التأهل للجولة الختامية لصعود لكأس العالم وسيقلل من فرص المنتخب الخاسر".

وأضاف فاروق جعفر: "فرص فوز المنتخب وتسجيل أهداف ستكون كبير وأكبر من مواجهة القاهرة؛ لأن المنتخب الليبى سيحاول الفوز، مما يتيح الفرصة لاستغلال الهجمات المرتدة لخطف الفوز".

وتابع: "لازم كارلوس كيروش تظهر شخصيته في مباراة اليوم، ويمنح اللاعبين الثقة في أنفسهم ولا يمنحهم أي أعذار لغير العودة إلى مصر إلا بالثلاث نقاط، ويجب على اللاعبين أن تكون طموحاتهم أكبر من المدرب، لتحقيق حلم الجماهير المصرية والصعود مرة أخرى لكأس العالم للمرة الثانية".