شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يهزم إنبى 2 / 0 وديًا استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الجونة على نظيره إنبى بهدفين دون رد وديًا، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين، استعدادًا للموسم الجديد، والمقرر انطلاقه 25 أكتوبر الجاري.

ويترقب الناديين قرعة الدورى المقرر اجراؤها ظهر غدا الثلاثاء في أحد فنادق الدوري، ويتبعها اعلان مواعيد مباريات الموسم الجديد.

شهدت المباراة التي جمعتهما على استاد بتروسبورت، مشاركة الصفقات الجديدة للفريقين، وخاصة الجونة الذي نجح في تدعيم صفوفه بمواهب مميزة في الانتقالات الصيفية الأخيرة.

واكتفى الفريق الساحلي بفترة إعداد في الجونة خلال الأسابيع الماضية، لم يجر فيها الفريق أي مباريات ودية، بينما قاد رضا شحاته بعض التدريبات على شاطئ البحر لرفع الحمل البدني على اللاعبين وتجهيزهم للموسم الجديد.

وضم الجونة هذا الصيف كلا من: المهاجم اميدو ادريسو من فريق تشتشا الغاني بيع نهائي، حسام غانم من بيراميدز بيع نهائي، عماد السيد من الاتحاد السكندري في صفقة بيع نهائي، الإثيوبي شيمس بيكلي لاعب المقاصة في صفقة انتقال حر، وكريم طارق لاعب طلائع الجيش في صفقة انتقال حر، وعمرو طارق مدافع نيويورك ريد بولز الأمريكي السابق في صفقة انتقال حر، وخالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري السابق بيع نهائي، ومحمود عبد القادر ظهير أيسر فريق بيراميدز، ومحمد رزق من إنبى، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء محمود الجزار مدافع الأهلي.