شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة يد الزمالك تصل القاهرة بعد حصد مركز الخامس "سوبر جلوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من المملكة العربية السعودية بعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

وحصد الزمالك المركز الخامس ببطولة "سوبر جلوب" بعد فوزه على الوحدة السعودي 22/42 ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر للبطولة.

ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرًا فنيًا وحمادة الروبي مدربا و حمادة عبد الباري مديرًا إداريًا وماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو إخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.