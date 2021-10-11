شكرا لقرائتكم خبر عن لا يعرف الفوز على الفراعنة.. منتخب مصر عقدة كليمنتى قبل الصدام الثالث مع ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث منتخب مصر بقيادة كيروش في مباراته المقرر لها التاسعة مساء اليوم الإثنين أمام ليبيا بقيادة الإسبانى خافيير كليمنتى في الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بملعب الشهداء ببني غازي، عن الفوز وتحقيق النقاط الثلاث او التعادل من أجل الاستمرار في صدارة المجموعة علي حساب ليبيا وأنجولا والجابون.

وسبق أن واجه كليمنتي منتخب مصر خلال توليه تدريب منتخب ليبيا وكانت مباراة ودية في 2016، وفاز الفراعنة بهدفين نظيفين وكان يقود منتخب مصر الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وتجددت المواجهة بين كليمنتى والفراعنة الجمعة الماضية وحقق منتخب مصر الفوز بهدف دون رد سجله عمر مرموش فى المباراة التى جرت بينهما على استاد برج العرب فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، وسجل الهدف عمر مرموش.