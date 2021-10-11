شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا فى عيد ميلاد هيثم شعبان: نحتفل بربان سفينة الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يحتفل اليوم هيثم شعبان المدير الفني لفريق الكرة بنادي سيراميكا بعيد ميلاده الثالث والأربعين، فهو من مواليد الحادي عشر من أكتوبر عام 1979، ولديه سيرة ذاتية قوية في عالم التدريب، فقد عمل في هذا المجال أكثر من عشرين عامًا رغم صغر سنه.

واحتفل نادي سيراميكا بعيد ميلاده مدربه، ووصفه بربان سفينة الكرة، لا سيما أن نجاحات النادي ارتبطت باسم المدير الفني، صاحب إنجاز الصعود إلى الدوري الممتاز، وصاحب الكرة الممتعة والنتائج المميزة التي قدمها الفريق في عهده بدوري الأضواء والشهرة، في وجود دعم كامل من طارق أبو العينين المشرف العام على قطاع الكرة.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي سيراميكا صورة لهيثم شعبان وعلقت عليها قائلة: "نحتفل اليوم بعيد ميلاد رُبان سفينة الكرة .. القائد هيثم شعبان مديرنا الفني .. نتمنى لك سنة سعيدة عامرة بالانجازات".

ونجح فريق سيراميكا في ضم كلا من: محمود نعيم من انبي، المهاجم باسم مرسي، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، والمدافع محمود البدري، قادمًا من نادي سموحة، والحارس محمد كوكو، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، ولاعب الوسط التونسي بلال السعيداني قادمًا من نادي ضمك السعودي، والجناح الأيمن مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين قادمًا من نادي شباب الظاهرية الفلسطيني، وايفانز منساه لاعب الدحيل القطري، وعمرو الحلواني قادمًا من نادي أسوان.