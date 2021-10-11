شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل: أتوقع تألق محمد صلاح فى مباراة ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علاء نبيل، مدرب منتخب مصر الأسبق، إن دوافع الفراعنة أمام ليبيا في المباراة التي ستقام اليوم ستكون قوية، مضيفًا: "المنافس مشحون بلغة الكرة، خاصة أن المكسب سيجعله يقفز لصدارة المجموعة منفردا".

وتوقع نبيل في تصريحات تليفزيونية فوز منتخب مصر أو تعادله أمام ليبيا قائلا «إن شاء الله مش هنخسر».

وحول الانتقادات التي وجهت إلى محمد صلاح بسبب مباراة الذهاب مع ليبيا التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، قال نبيل «صلاح محترف على مستوى العالم، وأتوقع أن يكون نجم المباراة اليوم».

وأكمل «افتقدنا متعة كرة القدم خلال الفترة الماضية، ونتمنى عودة روح التجمع حول مباريات المنتخب مرة أخرى».

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الليبى المقرر لها التاسعة مساء اليوم الإثنين، في الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكاس العالم 2022 بملعب الشهداء ببنغازي ،عن الفوز وتحقيق النقاط الثلاث او التعادل من اجل الاستمرار في صدارة المجموعة علي حساب ليبيا وأنجولا والجابون.