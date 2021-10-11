شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يغادر برج العرب ويبيت في القاهرة استعدادًا للسفر إلى أوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة فريق المصري البورسعيدي معسكر برج العرب منذ قليل في طريقها للقاهرة للمبيت بأحد الفنادق الليلة، والتوجه لمطار القاهرة مساء غد الثلاثاء، للسفر إلى أوغندا عبر ترانزيت قطر لخوض مباراة ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم.

وفاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق الهلال المطروحي بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم الإثنين على الملعب الفرعي لإستاد برج العرب، وذلك في إطار سلسلة المباريات الودية للفريق بمعسكره المغلق ببرج العرب استعدادًا للموسم الجديد.

واستغل المدير الفني للمصري معين الشعباني المباراة في الدفع بغالبية اللاعبين غير المقيدين في القائمة الأفريقية، فيما تستعد مجموعة اللاعبين المقيدين بالقائمة للسفر إلى القاهرة بعد قليل للمبيت بها استعدادًا للسفر إلى أوغندا مساء غدٍ الثلاثاء لملاقاة فريق سلطات الموارد الأوغندي ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية والمقرر اقامتها في الثالثة عصر السبت المقبل على إستاد سانت ماري بالعاصمة الأوغندية كمبالا.

في سياق متصل، وقع اختيار محمود جابر المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري على ملعب موتيسا بالعاصمة الأوغندية كمبالا لاستضافة المران الأول للفريق هناك مساء بعد غدٍ الأربعاء استعدادًا لمباراة الفريق بذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة التاسعة عشر للبطولة الكونفدرالية والتي تجمعه بمضيفه فريق سلطات الموارد الأوغندي والمقرر اقامتها في الثالثة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة على ستاد سانت ماري كيتندي بالعاصمة كمبالا.