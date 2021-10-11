شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجتمع باللاعبين قبل انطلاق مران الزمالك قبل السفر لكينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الإثنين، وشرح خطة المران الختامى قبل السفر إلى كينيا لمواجهة توسكر، بالإضافة إلى توجيه بعض التعليمات الخاصة للاعبين.

ويعد المران اليوم هو الأخير للفريق قبل التوجه مساء اليوم إلى مطار القاهرة، استعدادًا للسفر إلى كينيا الساعة العاشرة مساء في رحلة تستغرق 6 ساعات.

وخضع لاعبو الزمالك لتدريبات بدنية وإطالات فى مجمع صالات الدكتور أشرف صبحى قبل انطلاق مران اليوم الاثنين، حيث يسعى الجهاز الفنى إلى الوصول بالفريق لأفضل مستوى بدني.

ويحل الزمالك ضيفا على توسكر الكينى فى الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكينى طاقم تحكيم إثيوبى مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسى حكما رابعا.