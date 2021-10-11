شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتعادل مع سموحة 2/2 وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعادل الإسماعيلي مع سموحة بهدفين لكل منهما، في المباراة الودية التى جمعتهما على هامش معسكر الفريق المقام حاليًا بالإسكندرية ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات الدورى الجديد.

بدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل ضم: فى حراسة المرمى.. محمد فوزي، الدفاع .. أحمد عيد – محمد عمار- محمد هاشم – أحمد أيمن، الوسط.. محمود دونجا – أحمد مصطفى – عمر الوحش – عبد الرحمن مجدي - محمد عبد السميع، الهجوم.. محمد الشامى.

وشارك فى الشوط الثانى كل من: حراسة المرمي : احمد عادل عبد المنعم ، الدفاع : عصام صبحي – محمد نصر – مروان الصحراوي – محمد دسوقي، الوسط عماد حمدي – محمد مخلوف – محمد صادق محمد عادل، والهجوم : شكري نجيب – شونجا.