شكرا لقرائتكم خبر عن مدير شئون اللاعبين: المعارون سيشاركون مع الزمالك فى دور المجموعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين بالزمالك، موقف اللاعبين المعارين العائدين للفريق خلال الفترة الحالية من المشاركة في دور 32 لدوري أبطال أفريقيا أمام توسكر الكيني، وهم: مصطفى فتحي وعمر السعيد ورزاق سيسيه ومحمد أوناجم.

وأكد إبراهيم أن الرباعي سيتواجدون بقائمة الزمالك الأفريقية بداية من دور المجموعات وذلك في حالة اجتياز الفريق دور الـ32 أمام توسكر الكيني، حيث سيتم قيدهم بالقائمة الأفريقية في يناير المقبل.

وأضاف مدير شئون اللاعبين بالزمالك أن الرباعي لن يتواجد في رحلة الفريق المتجهة مساء اليوم الإثنين إلى كينيا لمواجهة توسكر في ذهاب دور 32 لدوري الأبطال والمقرر لها يوم 16 أكتوبر الجاري.

في نفس السياق استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على اصطحاب معظم لاعبى الفريق فى رحلة السفر إلى كينيا من أجل مواجهة توسكر الكينى فى المباراة المقرر إقامتها يوم 16 من شهر أكتوبر الجارى، فى ذهاب دور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر بنادى الزمالك عن ملامح قائمة الفريق التى ستسافر إلى كينيا، حيث قرر كارتيرون ضم الحارسين محمد أبو جبل ومحمد عواد مع عدم ضم حارس من الناشئين.

أضاف المصدر أن المدير الفنى سيضم محمود عبد الرزاق شيكابالا رغم إيقافه محليًا بسبب العقوبة التى وقعت على اللاعب، مع ضم 5 ناشئين وهم أحمد زكى وسيد نيمار وسيف جعفر وحمدى علاء وحسام عبد المجيد.

ومن المقرر أن ينتظر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول اللاعبين الدوليين يوم الأربعاء المقبل حتى تكتمل صفوف الفريق ويبدأ المدرب فى رسم خطة مواجهة الفريق الكينى، لاسيما وإن الجهاز الفنى حذر اللاعبين من المجهود الزائد أمام توسكر خاصة وإن نسبة الأكسجين فى كينيا قليلة مما سيؤدى لتعرض اللاعبين للإرهاق والتعب مع بذل المجهود خلال المباراة.

وقرر مسئولو بعثة الزمالك، اصطحاب أحذية المطر للاعبى الفريق خلال رحلة كينيا، تحسباً لهطول أى أمطار يوم المباراة فى كينيا، وانتهى الجهاز الإدارى لفريق الزمالك بقيادة منتصر الرملاوى، من إعداد تقريراً شاملا عن توسكر الكينى لتقديمه إلى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق عن توسكر الكينى ويتضمن التقرير حالة الطقس وإمكانية سقوط أمطار يوم المباراة وذلك من أجل اصطحاب أحذية المطر فى الرحلة بخلاف التأكيد على المدير الفنى بوجود حظر تجوال فى كينيا من العاشرة مساءً حتى الرابعة فجرًا.