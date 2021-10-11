شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يصطحب 24 لاعبًا لمواجهة الزمالك وتوسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الفريق المتجهة إلى كينيا مساء اليوم استعدادًا لمواجهة توسكر يوم 16 من الشهر الجاري بذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الشافي، حازم إمام، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة وأحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، حمدي علاء، السيد عبد الله نيمار، سيف جعفر.

خط الهجوم: يوسف أوباما

ومن المقرر أن يلحق ببعثة الفريق يوم 13 من الشهر الجاري عقب انتهاء ارتباطات منتخبات بلادهم كلا من:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

كشف أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين بالزمالك موقف اللاعبين المعارين العائدين للفريق خلال الفترة الحالية من المشاركة في دور 32 لدوري أبطال إفريقيا أمام توسكر الكيني، وهم: مصطفى فتحي وعمر السعيد ورزاق سيسيه ومحمد أوناجم.

وأكد إبراهيم أن الرباعي سيتواجدون بقائمة الزمالك الإفريقية بداية من دور المجموعات وذلك في حالة اجتياز الفريق دور الـ 32 أمام توسكر الكيني، حيث سيتم قيدهم بالقائمة الإفريقية في يناير المقبل.

وأضاف مدير شئون اللاعبين بالزمالك أن الرباعي لن يتواجد في رحلة الفريق المتجهة مساء اليوم الإثنين إلى كينيا لمواجهة توسكر في ذهاب دور 32 لدوري الأبطال والمقرر لها يوم 16أكتوبر الجاري.

وقرر مسئولو بعثة الزمالك، اصطحاب أحذية المطر للاعبى الفريق خلال رحلة كينيا، تحسباً لهطول أى أمطار يوم المباراة فى كينيا، وانتهى الجهاز الإدارى لفريق الزمالك بقيادة منتصر الرملاوى، من إعداد تقريراً شاملا عن توسكر الكينى لتقديمه إلى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق عن توسكر الكينى ويتضمن التقرير حالة الطقس وإمكانية سقوط أمطار يوم المباراة وذلك من أجل اصطحاب أحذية المطر فى الرحلة بخلاف التأكيد على المدير الفنى بوجود حظر تجوال فى كينيا من العاشرة مساءً حتى الرابعة فجرًا.