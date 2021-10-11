شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر انطلاق نشاط الأكاديميات أول نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم الموافقة على خطة الإدارة الفنية بالاتحاد بانطلاق نشاط الأكاديميات اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل.

كما قرر الاتحاد استمرار فتح باب التسجيل على النظام الإلكتروني له أمام الأكاديميات الراغبة في الاشتراك.

في سياق مغاير، طالب مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة محمد فرج عامر الاتحاد المصرى بمشاركة سموحة فى البطولة العربية نظرًا لتواجد سموحة بالمربع الذهبى فى المركز الرابع وعدم المشاركة فى البطولة الأفريقية.

وأنهى فريق سموحة الدورى فى المركز الرابع وقال عامر عبر حسابه الشخصى على وسائل التواصل الإجتماعى: "سموحة يخاطب اتحاد الكرة المصرى للمشاركة فى البطولة العربية"..