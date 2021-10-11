شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يهزم الهلال المطروحي بثلاثية وديًا قبل السفر لأوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق الهلال المطروحي بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم الاثنين على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، وذلك في اطار سلسلة المباريات الودية للفريق بمعسكره المغلق ببرج العرب استعدادًا للموسم الجديد.

استغل المدير الفني للمصري معين الشعباني المباراة في الدفع بغالبية اللاعبين غير المقيدين في القائمة الأفريقية ، فيما تستعد مجموعة اللاعبين المقيدين بالقائمة للسفر إلى القاهرة بعد قليل للمبيت بها استعدادًا للسفر إلى اوغندا مساء غدا الثلاثاء لملاقاة فريق سلطات الموارد الأوغندي ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الكونفيدرالية والمقرر اقامتها في الثالثة عصر السبت المقبل على ستاد سانت ماري بالعاصمة الأوغندية كمبالا.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بهدفين للاشئ سجلهما أحمد الشيخ وعمرو مرعي في الدقيقتين السادسة عشر والسابعة والعشرين على الترتيب ، فيما أضاف البديل مصطفى سلطان الهدف الثالث للمصري في الدقيقة الرابعة عشر من الشوط الثاني.

مثل المصري خلال الشوط الأول: عصام ثروت لحراسة المرمى، علاء عطا ، إسلام جمال ، أحمد علاء ، إسلام المزين لخط الظهر، أحمد الشيخ ، أسامة الجزار ، مصطفى أيمن ، إلياس الجلاصي لخط الوسط ، عمرو مرعي ، محمد بلح لخط الهجوم.

فيما دفع معين الشعباني على مدار الشوط الثاني بكل من كريم علاء ومحمد الجمل ومصطفى سلطان والحارس محمد شحاته بدلًا من إسلام المزين وعمرو مرعي وإلياس الجلاصي والحارس عصام ثروت.