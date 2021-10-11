شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلي: موسيماني مستمر هذا الموسم رغم فشل مفاوضات تمديد عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق مستمر مع الفريق في الموسم الجاري، بعد موافقة الطرفيين على الاستمرار وتفعيل الموسم الثاني في عقده بنفس شروط الموسم الأول، ولكن الأزمة تكمن في تمديد عقده حيث يصر المدرب الجنوب أفريقي على إضافة موسمين بخلاف الموسم الجاري ووضع شرط جزائي كبير يمنع النادي من اقالته في أي وقت ، وهي الشروط التي رفضتها إدارة الأهلي.

وتابع المصدر أن رغبة الطرفان تلاقت في الاستمرار هذا الموسم ولكن يبدو أن هذا الموسم سيكون الأخير لموسيماني بغض النظر عن النتائج، كما أن إدارة النادي يحق لها فسخ التعاقد مع موسيماني في أي وقت حال دفع الشرط الجزائي في عقده والمقدر بقيمة راتب 3 أشهر.

وقرر بيتسو موسيماني منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي راحة سلبية لمدة 24 ساعة، وذلك عقب نهاية المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، ويستأنف الفريق تدريباته الأربعاء المقبل، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وانطلق مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في العاشرة والنصف صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة. وتغادر بعثة الأهلي القاهرة يوم 14 أكتوبر الجاري، للسفر إلى النيجر استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني، في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.