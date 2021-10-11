شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يحتفظ بتشكيل الفراعنة دون تغييرات أمام ليبيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الليبى المقرر لها التاسعة مساء اليوم الإثنين، في الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكاس العالم 2022 بملعب الشهداء ببني غازي ،عن الفوز وتحقيق النقاط الثلاث او التعادل من اجل الاستمرار في صدارة المجموعة علي حساب ليبيا وأنجولا والجابون.

واستقر البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر على خوض مباراة الليلة بنفس التشكيل الذى خاض به المواجهة الماضية أمام محاربى الصحراء بحيث يضم التشكيل كل من :

محمد الشناوي في حراسة المرمى

في الدفاع أكرم توفيق ومحمود الونش وأحمد حجازي وأحمد أبو الفتوح

في الوسط محمد النني وعمرو السولية وعبدالله السعيد

في الهجوم عمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفي محمد .

وحقق منتخب مصر فوزا مهما على نظيره الليبى بهدف نظيف، فى المباراة التى جرت بينهما يوم الجمعة الماضية ، على استاد برج العرب فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، وسجل الهدف عمر مرموش.