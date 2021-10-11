The ranker| قائمة الهدافين الأفارقة في دوري أبطال أوروبا.. هل يتنزع صلاح اللقب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - مها صلاح الدين:

خلال 60 مباراة وتحديدًا في 7292 دقيقة تمكن محمد صلاح، لاعب ليفربول، المصري الجنسية من تحقيق هدفه الـ 31 في دوري أبطال أوروبا، ليشغل المركز الثاني في قائمة الهدافين الأفارقة في دوري أبطال أوروبا، بعد اللاعب ديديه دروجبا، الذي يحمل جنسية كوت ديفوار. بفارق 13 هدفا فقط.

سجل ديديه دروجبا اللاعب الدولي الذي اعتزل عام 2014، 44 هدفا في 92 مباراة، واستطاع حسابيًا تسجيل هدف كل 166 دقيقة، بينما استطاع صلاح تسجيل هدف كل 155 دقيقة في نفس البطولة.

يحتاج صلاح إلى 22 مباراة في دوري أبطال أوروبا ليصل إلى عدد أهداف دروجبا إذا استندنا على معدله التهديفي في مجمل مشواره في البطولة.

أما إذا استندنا على معدله التهديفي منذ بداية الموسم الحالي، في مجمل البطولات، والذي خلاله 86 دقيقة فقط كي يسجل هدفًا، فقط يحتاج إلى 12 مباراة كي يتجاوز دروجبا أو أقل.

فبرأيكم.. هل ينتزع صلاح لقب الهداف الأفريقي في دوري أبطال أوروبا خلال هذا الموسم؟