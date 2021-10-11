24 لاعبا في قائمة الزمالك لمواجهة توسكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق المتجهة إلى كينيا لمواجهة فريق توسكر في افتتاح مشوار دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021/2022.

ويحل الزمالك ضيفا على توسكر الكيني يوم 16 من الشهر الجاري في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت قائمة الزمالك غياب محمد عبدالغني بسبب عدم حصوله على تصريح السفر، حسبما علم الخليج 365.

ومن المقرر أن يلحق ببعثة الفريق يوم 13 من الشهر الجاري عقب انتهاء ارتباطات منتخبات بلادهم كل من: محمد أبو جبل، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي، طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أشرف بنشرقي، سيف الدين الجزيري.

ولم يتمكن الزمالك من تسجيل صفقاته الجديدة بسبب إيقاف النادي عن فترتي قيد بناء على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وضمت قائمة الزمالك 24 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد.

الدفاع: محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي، حسام عبدالمجيد، عبدالله جمعة، أحمد زكي.

الوسط: طارق حامد، محمد أشرف روقا، إسلام جابر، محمود عبد العزيز.

وسط الهجوم: أحمد سيد زيزو، أشرف بنشرقي، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، حمدي علاء، السيد عبد الله نيمار، سيف جعفر.

وفي الهجوم: يوسف أوباما، سيف الدين الجزيري.

يُذكر أن الزمالك سيستضيف فريق توسكر يوم 22 أكتوبر الجاري في إياب دور الـ32 لبطولة دوري الأبطال، والتي ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.