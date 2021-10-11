منافس مصر.. الجابون تهزم أنجولا في تصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

نجح المنتخب الجابوني في تحقيق أول انتصار خلال مشواره في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم أمام أنجولا.

وحقق الجابون الفوز أمام أنجولا بنتيجة 2-0 في مباراة الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأحرز أوباميانج هدف الجابون الأول في الدقيقة 74، واضاف كارنيرو الهدف الثاني في الدقيقة 84 من أحداث المباراة.

ورفع منتخب الجابون رصيده للنقطة رقم 4 في المركز الثالث بترتيب جدول المجموعة، بينما تجمد رصيد أنجولا عند 3 نقاط في المركز الرابع.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، والمنتخب الليبي ثانياً بـ6 نقاط من 3 مباريات أيضاً.

وتُعد النتيجة في صالح منتخب مصر، حال نجح الفراعنة تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش، تحقيق الفوز أمام ليبيا في ملعب الأخير بنفس الجولة.

وحال نجح منتخب مصر في تحقيق الفوز، فسوف يصل للنقطة رقم 10 ويبتعد بالصدارة ويقترب خطوة من التأهل للمرحلة الأخيرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022 بقطر.