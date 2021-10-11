شاهد بث مباشر مباراة اليوم بين مصر وليبيا رابط يلا لايف بتصفيات كأس العالم 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا لايف لمشاهدة مباراة اليوم بين مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022، ضمن مباريات الجولة الرابعة في المجموعة السادسة، في إحدى أهم مباريات اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021.

يستقبل المنتخب الليبي شقيقه المصري على ملعب بنغازي بعدما فقد صدارة المجموعة الرابعة لمصلحة ضيفه الفراعنة بالجولة الماضية من التصفيات.

تنطلق صافرة بداية مصر وليبيا على ملعب بنغازي في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

ينقل بث مباشر مباراة مصر وليبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة الى كأس العالم 2022 عبر القناة الرسمية للفيفا على موقع يوتيوب، بالأضافة الى قناة شركة الرياضة السعودية 5 SSC بصوت المعلق الرياضي “فهد العتيبي”.

كما ينقل اللقاء على قناة اون تايم سبورت بعد حصولها على حقوق إذاعة مباريات المنتخب المصري على أرضه وخارجها في التصفيات الأفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022، ويتولى مهمة التعليق عليها “أحمد شوبير”.

كان جناح نادي شتوتجارت الألماني، عمر مرموش، قد قاد منتخب مصر للفوز على ليبيا 1 / صفر، الجمعة الماضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى سبع نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، بفارق نقطة عن منتخب ليبيا صاحب المركز الثاني، وتضم المجموعة أيضا منتخبا أنجولا والجابون، صاحبا المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

كان المدرب البرتغالي المخضرم «كارلوس كيروش» قد تولى مسؤولية تدريب منتخب مصر خلفًا لحسام البدري في منتصف شهر سبتمبر الماضي، واستطاع تحقيق الفوز على ليبيريا بهدفين دون رد في أول مباراة ودية يخوضها بعد توليه المنصب، قبل أن يحقق أول فوز رسمي له مع الفراعنة امام ليبيا على ملعب برج العرب بالاسكندرية.

ويتأهل صاحب المركز الأول في المجموعات العشر إلى الدور الحاسم، الذي يقام بنظام خروج المغلوب بمباراتين ذهاباً وإياباً على ان يصعد الفائز إلى المونديال.