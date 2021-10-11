ما هي شركة تيمبو سبورت Tempo راعي اتحادات عمان وغانا وفلسطين؟

عاد اسم شركة تيمبو سبورت النمساوية المختصة في إنتاج الكرات الرياضية، خاصةً كرة القدم، ليتردد من جديد في منطقة الشرق الأوسط منتصف عام 2021، بعد تواصله لاتفاق رسمي مع الاتحاد العماني لكرة القدم بتقديم الكرة الموحدة الخاصة بالدوري المحلي «عُمانتل» لمدة 3 مواسم.

تعمل شركة Tempo سبورت في أفريقيا وآسيا منذ فترة ليست بالطويلة مع اتحادات فلسطين وغانا وزامبيا وجامبيا، ويبدو أن اتساع آفاق وطموحات الشركة سيذهب بها نحو خطف الأضواء من شركة بوما المعروفة بعلاقاتها الوطيدة بالاتحادات الأفريقية منذ سنين طوال.

انطلقت وحدة الإنتاج الخاصة بشركة تيمبو في عام 1982 قبل بدء كأس العالم في إسبانيا، وساعد ذلك في تحسين أداء الشركة وكسب رضاء العملاء.

وتقدمت الشركة بشكل تدريجي ليصبح لديها 260 موظفًا وأكثر من 1000 ماكينة خياطة للكرات، مع ضمان إنتاج ما يفوق عن الـ 100 ألف كرة في الشهر الواحد، وتنوي الشركة مضاعفة السعة المذكورة في عامي 2022 و2023.

ما هي شركة تيمبو سبورت Tempo؟

تيمبو سبورت، هي ماركة رياضية نمساوية مُسجلة رسميًا في الاتحاد الأوروبي، حاصلة على أعلى الاعتمادات والتقديرات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA في العالم FIFA Quality Pro، وتأسست في عام 1982.

استطاعت تيمبو انتاج ما يزيد عن مليون كرة قدم في عام 1994، وبعد عامين أنشأت Tempo وحدة البحث والتطوير الخاصة بها مع أحدث معدات الاختبار لتحسين جودة الأداء.

وحصلت شركة تيمبو على وابل من عقود الرعاية مع شركات عالمية مثل «كوكاكولا وبيبسي وسوني وهاينكن وماكدونالدز» في حملات مبيعاتهم من خلال إنتاج آلاف الكرات الترويجية لهم، ما عزز من قيمة العلامة التجارية للشركة.

وزادت شعبية الشركة في الولايات المتحدة الأمريكة وألمانيا على مدار السنوات ال8-10 الماضية، وكتحقيق إضافي تم إنتاج ملابس رياضية عالية الجودة من تيمبو بدءًا من عام 2001، مع ورشة عمل كاملة وأحدث الآلات، والمعامل والأدوات لتصميم أحدث الصيحات.

ما الاتحادات المتعاقدة مع شركة تيمبو سبورت؟

استطاعت شركة تيمبو التوصل لاتفاقات رسمية عديدة مع الاتحادات الدولية لكرة القدم في آسيا وأفريقيا، لتكون الكرة الرسمية لمسابقات وبطولات مختلفة، وأحد الرعاة للأطقم الرياضية الرسمية، لتنافس شركة بوما المعروفة بعلاقاتها الواسعة مع اتحادات أفريقيا.

وتضم قائمة الشركاء التي تعمل معها شركة تيمبو «الاتحاد العربي لكرة القدم» والذي استعان بكرات تيمبو في بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، وكأس العرب للسيدات، ونهائي كأس العرب للأندية (كأس الملك محمد السادس) الذي شهد فوز الرجاء البيضاوي على اتحاد جدة السعودي.

كما اتفقت شركة تيمبو مؤخرًا مع اتحاد ليبيريا لكرة القدم واتحاد تركمانستان لكرة القدم، فضلاً عن اتفاقات سابقة مع اتحادات جامبيا وزامبيا وغانا وفلسطين.

وأكد مدير تطوير الأعمال بأفريقيا والشرق الأوسط لشركة تيمبو «أحمد ربيع الحداد» أن الاتحاد العماني ضمن أقوى اتحادات كرة القدم في آسيا، وتعاون شركته مع عمان يعزز من أعمال الشركة في منطقة الشرق الأوسط أكثر من أي وقت مضى.

وقال أحمد ربيع الحداد «كنا على اتصال دائم بالاتحاد العماني لكرة القدم من أجل التوصل لأفضل اتفاق، وكانت الشركة حريصة كل الحرص على التعاون مع اتحاد سلطنة عمان الذي يمثل قوة رياضية في قارة آسيا، وما زال التواصل مُستمر لتطوير هذه الشراكة في المستقبل».