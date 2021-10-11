مدرب بيراميدز يُحذر من خصمه القادم في الكونفدرالية «عزام التنزاني»

أكد إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز المصري، أن الهدف الرئيسي لفريقه هو تخطي عقبة عزام التنزاني في المواجهة التي تجمع الفريقين يوم 16 من الشهر الجاري في العاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية).

وأضاف جلال في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه، أن الجهاز الفني شاهد عدة مباريات للفريق التنزاني موضحًا أنه فريق قوي للغاية ومنظم ويرى أنه أفضل من جميع الفرق الأخرى التي وصلت لهذا الدور بعد مواجهات التمهيدي الأول، مؤكدا أنه تابع مواجهة الفريق أمام هورسيد الصومالي ذهابًا وإيابًا ويعلم مدى جودته وقوته الهجومية وتنظيمه داخل الملعب.

وأوضح أن بيراميدز سيسافر يوم الأربعاء المقبل وهدفه تحقيق الفوز ذهابًا وإيابًا من أجل العبور للمرحلة المقبلة الأصعب ودور الـ32 التكميلي ومن بعده مواصلة المشوار نحو دور المجموعات.

وتابع جلال أن الفريق مستعد تمامًا لتحقيق النتيجة الإيجابية في دار السلام وتأكيد التأهل في القاهرة والسير في البطولة حتى أبعد المراحل لأنه يهدف للتتويج باللقب القاري.

ويبدأ بيراميدز مشواره في كأس الكونفدرالية بمواجهة عزام التنزاني يوم 16 من الشهر الجاري بملعب عزام في العاصمة التنزانية دار السلام، على أن تقام مباراة الإياب يوم 23 من نفس الشهر على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.