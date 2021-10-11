بالصور | الكشف عن كرة الدوري العماني عُمانتل الموحدة لموسم 2022/2021

كشف الاتحاد العماني لكرة القدم عن كرة الدوري العماني عُمانتل الموحدة، التي ستخوض بها أندية المسابقة مباريات موسم 2022/2021، وتحمل شعار شركة تيمبو سبورت النمساوية المختصة في الأدوات الرياضية.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد العماني لكرة القدم بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي العديد من الصور الخاصة بكرة الدوري الموحدة التي ستظهر في جميع مباريات دوري عُمانتل بدءًا من منتصف الشهر الجاري عندما يحين موعد الجولة الأولى من الموسم.

ويأتي إعلان هوية وتصميم كرة الدوري العماني بعد ساعات قليلة من توقيع الاتحاد المحلي لكرة القمد لاتفاقية شراكة وتعاون مع شركة تيمبو سبورت النمساوية مدتها 3 سنوات قادمة.

وقال الاتحاد العماني في بيانه «ستكون كرة ماركة Tempo هي الكرة الموحدة والرسمية للاتحاد لمد 3 مواسم قادمة، بداية من الموسم الحالي 2022/2021».

وتُعد تيمبو واحدة من الماركات الأكثر تطورًا على مستوى العالم في تقديم الأدوات الرياضية، حسب اختبارات الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA.

تيمبو تُصنف عمان ضمن أقوى اتحادات آسيا

أكد مدير تطوير الأعمال بأفريقيا والشرق الأوسط لشركة تيمبو «أحمد ربيع الحداد» أن الاتحاد العماني ضمن أقوى اتحادات كرة القدم في آسيا، وتعاون شركته مع عمان يعزز من أعمال الشركة في منطقة الشرق الأوسط أكثر من أي وقت مضى.

وترعى شركة تيمبو ملابس منتخب فلسطين لكرة القدم، ومنتخب غانا الأول، وعدد آخر من المنتخبات في أفريقيا وآسيا.

وقال أحمد ربيع الحداد «كنا على اتصال دائم بالاتحاد العماني لكرة القدم من أجل التوصل لأفضل اتفاق، وكانت الشركة حريصة كل الحرص على التعاون مع اتحاد سلطنة عمان الذي يمثل قوة رياضية في قارة آسيا، وما زال التواصل مُستمر لتطوير هذه الشراكة في المستقبل».

من جهته، قال الأمين العام للاتحاد العماني لكرة القدم فهد بن عبد الله الرئيسي في تصريحه لموقع الاتحاد «الاتفاق مع شركة تيمبو يأتي في إطار حرص الاتحاد على تطوير وتحديث المسابقات المحلية بما يتواكب مع المرحلة المقبلة».

ما هي شركة تيمبو سبورت Tempo؟

هي ماركة رياضية نمساوية مُسجلة رسميًا في الاتحاد الأوروبي، حاصلة على أعلى الاعتمادات والتقديرات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA في العالم FIFA Quality Pro.

واستطاعت شركة تيمبو التوصل لاتفاقات رسمية عديدة مع الاتحادات الدولية لكرة القدم في آسيا وأفريقيا، لتكون الكرة الرسمية لمسابقات وبطولات مختلفة، وأحد الرعاة للأطقم الرياضية الرسمية، لتنافس شركة بوما المعروفة بعلاقاتها الواسعة مع اتحادات أفريقيا.

وتضم قائمة الشركاء التي تعمل معها شركة تيمبو «الاتحاد العربي لكرة القدم» والذي استعان بكرات تيمبو في بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، وكأس العرب للسيدات، ونهائي كأس العرب للأندية (كأس الملك محمد السادس) الذي شهد فوز الرجاء البيضاوي على اتحاد جدة السعودي.

كما اتفقت شركة تيمبو مؤخرًا مع اتحاد ليبيريا لكرة القدم واتحاد تركمانستان لكرة القدم، فضلاً عن اتفاقات سابقة مع اتحادات جامبيا وزامبيا وغانا وفلسطين.