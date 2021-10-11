موعد مباراة المغرب وغينيا في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

يستضيف منتخب غينيا، نظيره المغربي على الأراضي المغربية برسم المباراة المؤجلة عن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

وكانت مباراة غينيا والمغرب ضمن مباريات الجولة الثانية من الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 قد أجلت بسبب الظروف الأمنية التي كانت تمر منها العاصمة كوناكري، قبل أن يتم برمجتها في الرباط خلال التوقف الدولي الجاري.

ويدخل أسود الأطلس مباراة غينيا وعينهم على النقاط الثلاث، وحسم تأهلهم بشكل مبكر للدور الحاسم المؤهل لمونديال قطر، فيما يسعى غينيا لتحقيق المفاجأة والفوز على المغرب بالرباط.

ويتصدر المنتخب المغربي صدارة المجموعة التاسعة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، بعد الفوز ذهاباً وإياباً على غينيا بيساو، والفوز على السودان في الجولة الأولى، يليه منتخب غينيا بيساو برصيد 4 نقاط، وغينيا بثلاث نقاط، ومنتخب السودان رابعاً بنقطتين.

موعد مباراة غينيا والمغرب في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة المنتخب الغيني وضيفه المغربي برسم مؤجل الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 يوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر.

وتقام مباراة أسود الأطلس أمام مضيفه الغيني على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، وتنطلق المباراة بداية من الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت المغرب، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر لمباراة غينيا والمغرب على القناة الأولى المغربية، التابعة للشركة المغربية للإذاعة والتلفزيون، وكذا عبر قنوات SSC الرياضية السعودية، التابعة للشركة السعودية للرياضة.