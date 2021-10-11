ميسي يسجل أحد أغرب أهدافه ويكسر رقم بيليه (فيديو)



اعتاد ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وقائد منتخب الأرجنتين، تسجيل الأهداف سواءً مع منتخب "التانغو" أو مع برشلونة ناديه السابق، بشتّى الطرق والكيفيات والوضعيات.



وغالباً ما ينتزع ميسي إعجاب عُشَّاق اللعبة على العموم وأنصاره على وجه الخصوص، بالطريقة التي يضع فيها الكرة داخل المرمى، والتي تبدو في بعض الأحيان أنها ماركة خاصة به.



ولم يخيّب "البرغوث" آمال جمهور بلاده في الملعب، وأنصاره ومحبيه خلف شاشات التلفاز، الذي سهروا حتى وقت مبكّرٍ من صباح الاثنين، ليتابعوا لوحة فنية رائعة ممزوجة بالأداء الفردي والجماعي أيضاً مع زملائه في المنتخب.



وفي الوقت الذي بدا فيه منتخب أوروغواي، ضيف الأرجنتين الثقيل في الجولة الخامسة "المؤجلة" من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، خطيراً على مرمى الحارس إيمليانو مارتينيز، كشف ميسي عن وجه قدمه، ليضع حداً لعنفوان "السيليستي".



ومن بين ثلاثة مدافعين، أرسل ميسي تمريرة بوجه القدم إلى داخل منطقة الجزاء، صوب زميله نيكولاس غونزاليس، الذي لم يلحق بالكرة التي بدورها خدعت الحارس فيرناندو موسليرا، وواصلت طريقها نحو الشباك، لتعلن الهدف الأول للأرجنتين في الدقيقة 38.



لم يكتفِ ميسي بذلك، بل واصل عزفه المنفرد، حين وجد نفسه بين ست أو سبع مدافعين على حدود منطقة جزاء أوروغواي، اعتقد الجميع أن ميسي في طريقه للتراجع خلفاً، لكنه استدار وفتح لنفسه زاوية ضيقة للتمرير.



أوصل "ليو" الكرة إلى زميله رودريغو دي بول (صاحب الهدف الثاني) داخل منطقة الجزاء على الجهة اليمنى، الذي مررها بدوره أرضية عرضية، تابعها لاوتارو مارتينيز في الشباك، ليبصم على ثالثِ وآخر أهداف الأرجنتين في الدقيقة 64.



وقال ميسي بعد اللقاء: "لعبنا مباراة عظيمة، وأعتقد أننا نتحسن من مباراة لأخرى، امتلكنا الكرة بشكل كبير، المباراة كانت صعبة وكان يجب أن نفوز وفعلنا".



وعن خطورة المنتخب الضيف، قال: "انتظروا كي يصنعوا الخطورة، ولكن بمجرد تسجيلنا للهدف الأول فُتحت لنا المساحات وزادت الأهداف، كان مهماً أن نفوز لأننا عرفنا بقية النتائج، لدينا مباراة مؤجلة (ضد البرازيل) ولو حصلنا على 7 نقاط سيكون أمراً جيداً للغاية".



وبهدفه في شباك أوروغواي، أصبح ميسي أول لاعب في أمريكا اللاتينية يسجل في 80 مناسبة، متخطياً الأسطورة البرازيلية بيليه صاحب 79 هدفاً.





وساهم "البرغوث" في تسجيل 131 هدفاً في 151 مباراة دولية مع الأرجنتين، تكفل بإحراز 80 منها وصنع 51 لزملائه.



وكرَّم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ميسى بعد المباراة، إثر وصوله لثمانين هدفاً، ليصبح أيضاً خامس لاعبي العالم وصولاً لهذا الرقم.



ويعتلي البرتغالي كريستيانو رونالدو، منافس ميسي الأزلي، صدارة القائمة، برصيد 112 هدفاً، كان آخرها في شباك منتخب قطر، في تصفيات كأس العالم عن قارة أوروبا.



ويحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الثاني في تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال قطر برصيد 22 نقطة، خلف البرازيل المتصدرة صاحبة النقاط الثماني والعشرين، وبينهما مباراة مؤجلة.





- فيديو :