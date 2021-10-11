تصفيات كأس العالم.. تعرف على موعد مباراة المغرب وغينيا والقنوات الناقلة

محمد الفلاح - الإثنين 11 أكتوبر 2021

يلعب منتخب المغرب مع نظيره غينيا، مساء الثلاثاء، ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.



ويسعى منتخب المغرب لضمان صدارة المجموعة التاسعة في المرحلة الثانية، ومن ثم التأهل إلى المرحلة الختامية من تصفيات أفريقيا لمونديال 2022.

ويتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، فيما يحتل منتخب غينيا المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط.

من الناحية التنظيمية فإن منتخب غينيا هو صاحب الأرض في تلك المباراة، على الرغم من أنها ستقام في ملعب الأمير مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط، بسبب الوضع الأمني المتأزم في غينيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي، الثامنة بتوقيت الرباط.

من المقرر أن تذاع المباراة على التلفزيون المغربي، وتنقلها القناة الأولى بتعليق عبد الحق الشراط، وقناة "تمازيغت" بتعليق محمد فضلاوي.

يُذكر أن منتخب المغرب قد يكون صاحب أول بطاقة عبور إلى المرحلة الفاصلة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.