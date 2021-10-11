الامارات | علاقة موسيماني مع الأهلي تصل إلى طريق مسدود

شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة موسيماني مع الأهلي تصل إلى طريق مسدود والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شبكة iDiski Times الجنوب إفريقية عن فشل مفاوضات النادي الأهلي مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بتسو موسيماني بشأن تجديد عقده مع الفريق.

وقالت الصحيفة إن مفاوضات التجديد بين النادي والمدرب الجنوب إفريقي وصلت إلى طريق مسدود، بسبب رفض النادي المصري شروط المدرب الذي وصفها بالتعجيزية، والخاصة بالراتب الكبير الذي يطلبه والزيادة الدورية في الراتب.

وأضافت أن سبب تعقد المفاوضات بين موسيماني ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب، رغبة المدرب في وضع شرط جزائي في العقد الجديد.

وأوضحت أن موسيماني يريد إدراج بند يحميه من الإقالة بسبب تخوفه من طبيعية النادي بشأن إقالة المدربين، في حال سوء النتائج.

وأشارت الشبكة إلى أن إصرار الأهلي على عدم الموافقة على شرط موسيماني، قد يجعل صاحب الـ57 عامًا، يترك تدريب الفريق والعودة مرة أخرى إلى جنوب إفريقيا.

وينتهي عقد موسيماني نهاية الموسم الجاري وبالتحديد في 30 يونيو 2022.

وتولى المدرب الجنوبي إفريقي قيادة الأهلي في أكتوبر من العام الماضي 2020، ونجح معه في الحصول على لقب دوري أبطال إفريقيا في نسختين متتاليتين، ولقب كأس مصر والسوبر الافريقي، بيد أن نتائجه على المستوى المحلي كانت دون التطلعات إذ خسر لقب الدوري والسوبر المحلي.

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