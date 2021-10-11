اتحاد الثقافة الرياضية ينظم مؤتمر المشاركة الأولمبية بين الإيجابيات والسلبيات

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القاهرة - سامية سيد - ينظم الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، برئاسة أشرف محمود، مؤتمرا موسعا بعنوان "المشاركة الأولمبية بين الإيجابيات والسلبيات"، وذلك في الخامسة والنصف من مساء غد الثلاثاء، بالمركز الأولمبي بالمعادي.

وتحمل الجلسة الأولى من المؤتمر عنوان "البعثة الأولمبية بين شرف المشاركة وإمكانيات المنافسة"، ويتحدث في هذه الجلسة الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة الاستشارية العليا بوزارة الشباب والرياضة والمهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، وعمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو، ومعتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة ، ويدير الجلسة الدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة السابق.

وتناقش الجلسة الثانية "دور الدولة والأندية والاتحادات والإعلام في صناعة البطل الأولمبي"، وتشهد مشاركة الدكتور محمد الأمين رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد والاستاذ طارق راشد رئيس نادي وادي دجلة و الفنان سامح الصريطي والدكتور طارق الأدور، بينما تناقش الجلسة الثالثة "صناعة البطل الأولمبي بين الإمكانيات المالية والمتطلبات الفنية"، ويتحدث فيها المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبيةالمصرية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث، والبطل الأولمبي هشام مصباح، ويدير الجلسة الدكتور أشرف الميداني الأمين العام للاتحاد المصري لإعداد القادة، وتختتم فعاليات المؤتمر بالجلسة الرابعة، وتناقش "دور المؤسسات الاقتصادية في رعاية الأبطال الرياضيين"، ويتحدث فيها الدكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد المصري.