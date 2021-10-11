شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة اجتماعات داخل المنتخب قبل مواجهة ليبيا في تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية عدة اجتماعات داخل بعثة الفراعنة بمقر إقامتها في أحد فنادق مدينة بنى غازى الليبية استعداداً لمواجهة منتخب ليبيا ضمن التصفيات الإفريفية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأكد محمد طه مراسل قناة أون تايم سبورت من ليبيا، أن كالروس كيروش المدير الفنى للمنتخب عقد اجتماعا مع أعضاء الجهاز الفنى لبحث خطة المباراة، كما اجتمع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، مع رئيس الاتحاد الليبى الذى اطمئن على كافة الترتيبات، واجتمع أيضاً الدكتور محمد أبو العلا مع الشيف لتحضير وجبة الغداء للعبين والوجبة الخفيفة قبل اللقاء.

وقام اللاعبون بتدريبات بدنية واستشفائية عقب تناول الإفطار ومن المقرر أن تكون هناك محاضرة فيديو لشرح كل شئ خاص باللقاء، على أن يتناولوا وجبة الغداء في تمام الساعة الثانية بعد الظهر ثم محاضرة أخيرة الساعة الخامسة لحسم التشكيل قبل التحرك لملعب اللقاء.

ويخوض المنتخب الوطنى مباراة هامة أمام نظيره الليبى، فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم في الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكاس العالم 2022 بملعب الشهداء ببني غازي ، ويبحث منتخب مصر عن الفوز وتحقيق النقاط الثلاث او التعادل من اجل الاستمرار في صدارة المجموعة علي حساب ليبيا وأنجولا والجابون.

وحقق منتخب مصر فوزا مهما على نظيره الليبى بهدف نظيف، فى المباراة التى جرت بينهما يوم الجمعة الماضية ، على استاد برج العرب فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، وسجل الهدف عمر مرموش.