شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عوين يفوز بمقعد عضوية الاتحاد الدولى للمكفوفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز أحمد عوين، رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين، بمنصب عضوية الاتحاد الدولى خلال الجمعية العمومية التي تنعقد بالأردن خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر الجارى.

حصل عوين على تأييد جميع الدول المشاركة في الجمعية العمومية الذى يعد أول مصري يتولى عضوية الاتحاد الدولى لرياضات المكفوفين.

من جانبه قال رئيس المكفوفين إن فوزه بالمنصب نتاج جهد كبير لجميع أعضاء المنظومة سواء لاعبات وأجهزة فنية وإداريين فضلا عن الأندية التي تعتبر الشريك الرئيسى لمجلس الإدارة.

جدير بالذكر أن المنتخب المصرى لكرة الهدف للسيدات شارك فى دورة الألعاب البارالمبية 2020 التى أقيمت فى مدينة طوكيو باليابان خلال شهر أغسطس الماضى.