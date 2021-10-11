شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الزمالك الأول ينهى ترتيبات استقبال بعثة الأبيض فى كينيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقوم الوفد الأول من الزمالك الذى سافر إلى كينيا، بإنهاء كافة الترتيبات الخاصة باستقبال الوفد الثانى الذى يضم اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى، والذى من المنتظر أن يصل فى الساعات الأولى من صباح غد الثلاثاء.
ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكينى يوم 16 من شهر أكتوبر الجارى، فى ذهاب دور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا.
وسافر أمس الأحد طبيب الفريق الدكتور محمد أسامة بصحبة إبراهيم زارع إداري الفريق والشيف شريف صابر، ويقوم كل منهما بالعمل على ترتيب الأمور الخاصة به من أجل استقبال البعثة.
ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم الأربعاء ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين.
واصطحاب لاعبو الزمالك أحذية المطر تحسباً لهطول أى أمطار يوم المباراة فى كينيا، حيث أعد الجهاز الإدارى لفريق الزمالك بقيادة منتصر الرملاوى، تقريراً شاملا عن توسكر الكينى ويتضمن التقرير حالة الطقس وإمكانية سقوط أمطار يوم المباراة وذلك من أجل اصطحاب أحذية المطر فى الرحلة بخلاف التأكيد على المدير الفنى بوجود حظر تجوال فى كينيا من العاشرة مساءً حتى الرابعة فجرًا، كما تضمن تقرير جهاز الزمالك لكارتيرون، العديد من المعلومات الفنية عن المنافس وموقفه فى الموسم الماضى بالدورى الكينى الذى تأهل من خلاله إلى دورى أبطال إفريقيا بخلاف تفاصيل عن نسبة الأكسجين ومدى حاجة اللاعبين للسفر مبكرا من أجل التأقلم على الأجواء لذا سافر الفريق على ثلاث مراحل.
وسبق للزمالك وواجه نظيره توسكر الكيني مرتين، وذلك في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2005، حيث فاز الفارس الأبيض ذهاباً في كينيا بهدف دون رد، ثم فاز إيابا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بالقاهرة، وسجل هدف فريق الزمالك في مباراة الذهاب عبد الحليم علي، بينما أحرز أهداف الفارس الأبيض في مواجهة العودة طارق السيد وسامح يوسف وعبد الحليم علي.