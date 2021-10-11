شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الزمالك الأول ينهى ترتيبات استقبال بعثة الأبيض فى كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم الوفد الأول من الزمالك الذى سافر إلى كينيا، بإنهاء كافة الترتيبات الخاصة باستقبال الوفد الثانى الذى يضم اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى، والذى من المنتظر أن يصل فى الساعات الأولى من صباح غد الثلاثاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكينى يوم 16 من شهر أكتوبر الجارى، فى ذهاب دور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وسافر أمس الأحد طبيب الفريق الدكتور محمد أسامة بصحبة إبراهيم زارع إداري الفريق والشيف شريف صابر، ويقوم كل منهما بالعمل على ترتيب الأمور الخاصة به من أجل استقبال البعثة.

ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم الأربعاء ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين.

واصطحاب لاعبو الزمالك أحذية المطر تحسباً لهطول أى أمطار يوم المباراة فى كينيا، حيث أعد الجهاز الإدارى لفريق الزمالك بقيادة منتصر الرملاوى، تقريراً شاملا عن توسكر الكينى ويتضمن التقرير حالة الطقس وإمكانية سقوط أمطار يوم المباراة وذلك من أجل اصطحاب أحذية المطر فى الرحلة بخلاف التأكيد على المدير الفنى بوجود حظر تجوال فى كينيا من العاشرة مساءً حتى الرابعة فجرًا، كما تضمن تقرير جهاز الزمالك لكارتيرون، العديد من المعلومات الفنية عن المنافس وموقفه فى الموسم الماضى بالدورى الكينى الذى تأهل من خلاله إلى دورى أبطال إفريقيا بخلاف تفاصيل عن نسبة الأكسجين ومدى حاجة اللاعبين للسفر مبكرا من أجل التأقلم على الأجواء لذا سافر الفريق على ثلاث مراحل.

وسبق للزمالك وواجه نظيره توسكر الكيني مرتين، وذلك في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2005، حيث فاز الفارس الأبيض ذهاباً في كينيا بهدف دون رد، ثم فاز إيابا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بالقاهرة، وسجل هدف فريق الزمالك في مباراة الذهاب عبد الحليم علي، بينما أحرز أهداف الفارس الأبيض في مواجهة العودة طارق السيد وسامح يوسف وعبد الحليم علي.