شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خليجى بـ400 ألف دولار وراء مغالاة موسيمانى فى طلباته لتمديد عقده مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم ”الخليج 365” أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى تلقى عرضًا خليجيًا مقابل 400 ألف دولار شهريًا لتدريب أحد الأندية الخليجية ما دفع المدرب الجنوب أفريقى للمغالاة فى طلباته لتمديد تعاقده مع المارد الأحمر بعد الجلسة التى عقدها مسئولى الأهلى مع زوجة موسيمانى ووكيله أعماله، ويتقاضى موسيمانى راتبًا شهريًا بقيمة 120 ألف دولار مع الأهلى.

وأكد مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن ناديه يرفض شروط موسيماني والتي تتمثل في التجديد لمدة موسمين ووضع شرط جزائي في العقد، في الوقت التي تصر إدارة الأهلي أن يكون التجديد لمدة موسم واحد ولا يتم وضع شرط جزائي، وتحاول إدارة الأهلي حاليًا إقناع موسيماني بالتراجع عن شروطه لتجديد عقده.

وقاد موسيمانى المارد الأحمر فى 64 مباراة، فاز فى 45 وتعادل فى 14 وخسر 5 لقاءات، وسجل لاعبوه 130 هدفًا وتلقت شباكه 49، وحقق موسيماني مع الأهلي 4 بطولات، هي دوري أبطال أفريقيا مرتين وكأس مصر والسوبر الأفريقي، وقاد المارد الأحمر لتحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية بقطر.

وخسر المدرب الجنوب أفريقي لقب بطولة الدوري المصري مع الأهلي الموسم الماضى لصالح الزمالك فى الأمتار الأخيرة للمسابقة وبفارق 4 نقاط، وخسر بطولة السوبر لصالح الطلائع بركلات الترجيح، ويستعد موسيمانى لقيادة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية بجانب بطولة الدوري وكأس مصر ودوري الأبطال الأفريقى والسوبر الأفريقى للموسم الجديد.