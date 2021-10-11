شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور يرد على ماركا الإسبانية: هدف فرنسا صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، أن هدف كيليان إمبابي مهاجم منتخب فرنسا فى شباك إسبانيا فى نهائى دورى الأمم الأوروبية، صحيح وليس تسللاً، حيث توج المنتخب الفرنسى بلقب البطولة بعد الفوز الماتدور الإسباني بهدفين مقابل هدف.

وقال جمال الغندور عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "هدف فرنسا فى إسبانيا صحيح هناك لعب متعمد من مدافع أسبانيا بينما كان المهاجم الفرنسى فى موقف تسلل". وأضاف الغندور: "أشكر صحيفة ماركا الإسبانية على تشبيه قرار حكم الڤار الصحيح والذى يؤكد فهمه لمادة التسلل بقرارى فى 2002 ورغم سوء النية فى التصريح إلا أنه يقر بصحة القرار على الأقل من جانبى لأنها كانت مسئولية الحكم المساعد".

جمال الغندور

وأثار هدف كيليان مبابي نجم المنتخب الفرنسي وفريق باريس سان جيرمان في مرمى المنتخب الإسباني جدلاً واسعًا حول مدى صحته، حيث أثيرت الشكوك حول كونه جاء من تسلل.

وتساءلت صحيفة ماركا الإسبانية عما إذا كان هدف فرنسا الثاني الذي جاء عن طريق مبابي ليس تسللاً، كما تساءلت عن سبب غياب خطوط التسلل التي تساعد حكم الفيديو لتحديد ما إذا كان المهاجم متسلل أم لا.

كما استعادت الصحيفة ذكريات كأس عالم 2002 وبالتحديد مباراة ربع النهائي ضد كوريا الجنوبية والتي أدارها تحكيميا المصري جمال الغندور، وقالت الصحيفة: "هل كان الغندور حكما للفار!؟"، في إشارة لعدم إلغاء الهدف بداعي التسلل وخسارتها بفضيحة تحكيمية في عصر تقنية الفيديو.