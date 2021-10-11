شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد التاسعة والنصف موعدًا لمغادرة القاهرة والسفر إلى كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم، الإثنين، موعدًا لمغادرة القاهرة والسفر إلى كينيا استعدادًا لمواجهة فريق توسكر.

ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكينى يوم 16 من شهر أكتوبر الجارى، فى ذهاب دور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وخاض الزمالك تدريبه الجماعى عصر اليوم، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وأخطر الجهاز الإدارى اللاعبين بموعد التجمع من أجل التوجه إلى مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى كينيا، فى رحلة ستستغرق قرابة الست ساعات.

وسافر أمس الأحد طبيب الفريق الدكتور محمد أسامة بصحبة إبراهيم زارع إداري الفريق والشيف شريف صابر، ويقوم كل منهما بالعمل على ترتيب الأمور الخاصة به من أجل استقبال البعثة.

ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم الأربعاء ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين.