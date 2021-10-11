شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التنس يحدد 5 نوفمبر المقبل موعدًا لإقامة الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مجلس إدارة اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعى، يوم 5 نوفمبر المقبل، موعدًا لإقامة الجمعية العمومية العادية وغير العادية لعقد الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد، حيث تم غلق باب الترشح أمس الأحد.

ومن المنتظر أن يعتمد مجلس إدارة اتحاد السباحة فى اجتماعه اليوم، الأسماء المرشحة فى انتخابات الاتحاد قبل إرسالها إلى اللجنة الأولمبية المصرية من أجل اعتمادها.

فيما حدد مجلس إدارة اتحاد الفروسية، يوم 28 أكتوبر المقبل موعداً لإقامة الجمعية العمومية العادية وغير العادية لعقد الإنتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد ، كما حدد مجلس إدارة اتحاد السباحة، يوم 28 أكتوبر المقبل أيضًا موعدًا لعقد انتخابات الاتحاد لاختيار مجلس إدارة جديد.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد السباحة، الأندية التي لها حق التصويت في الانتخابات، هي الزمالك والصيد والأهلي والجزيرة والزهور والشمس وهليوبوليس والمعادى وسموحة وسبورتنج.