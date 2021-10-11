شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنة بين القيمة السوقية للفراعنة وفرسان المتوسط قبل صدام بنغازى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب الوطنى مباراة هامة أمام نظيره الليبى، فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم في الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكاس العالم 2022 بملعب الشهداء ببني غازي، ويبحث منتخب مصر عن الفوز وتحقيق النقاط الثلاث او التعادل من اجل الاستمرار في صدارة المجموعة علي حساب ليبيا وأنجولا والجابون.

ويتفوق المنتخب الوطنى على منتخب ليبيا في لغة الأموال، حيث تعد القيمة التسويقية للفراعنة تساوى 8 أضعاف قيمة المنتخب الليبى وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أسعار اللاعبين.

وتبلغ القيمة التسويقية لمنتخب مصر 145 مليون يورو بفضل تواجد الدولى المصرى محمد صلاح الذى يبلغ قيمته 100 مليون يورو، متفوقا على المنتخب الليبى الذى تبلغ قيمته 18.13 مليون يورو، والذى يمتلك المعتصم المصراتي لاعب سبورتنج براجا بقيمة 14 مليون يورو.

ويطمع الفراعنة في تحقيق أى نتيجة ايجابية أمام منتخب ليبيا لضمان الاستمرار في صدارة المجموعة السادسة والمحافظة علي امال الفراعنة في التأهل للمباراة الفاصلة حيث تنص اللوائح علي تأهل الفريق صاحب المركز الاول فقط وهو ما حرص عليه الجهاز الفني في جلساتهم مع اللاعبين بأن مباراة اليوم تعد هي الأهم في مشوار التاهل للمباراة وتحفيزهم علي ضرورة تحقيق الفوز علي منتخب ليبيا علي ارضه من أجل الاستمرار في صدارة المجموعة خاصة ان الفوز يقرب الفراعنه من التاهل بنسبة كبيرة للغاية حيث يحتل صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط ثم ليبيا ثانيا برصيد 6 نقاط وانجولا 3 نقاط والجابون في المركز الاخير برصيد نقطة واحدة ،وفي حالة فوز الفراعنة امام ليبيا ثم الفوز علي الجابون بالقاهرة سيحسم بطاقة التأهل رسميا للمباراة النهائية.