شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يخبئ الصدام الثالث بين كيروش وكليمنتى في موقعة مصر وليبيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب الوطنى مباراة هامة أمام نظيره الليبى، فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم في الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بملعب الشهداء ببني غازي ، ويبحث منتخب مصر عن الفوز وتحقيق النقاط الثلاث او التعادل من اجل الاستمرار في صدارة المجموعة علي حساب ليبيا وأنجولا والجابون.

وتعد مواجهة الليلة هى الصدام الثالث بين كيروش وكليمنتى حيث كانت المواجهة الأولى بينهم قبل 18 عاماً في الدوري الإسباني في موسم 2003 – 2004، وكان كيروش مدربا لريال مدريد وكليمنتي مدربا لفريق إسبانيول وفاز الملكي (2-1)، وأقيمت المباراة يوم 5 أكتوبر 2003.

بينما كانت المواجهة الثانية بين كيروش وكليمنتى حينما حقق منتخب مصر فوزا مهما على نظيره الليبى بهدف نظيف، فى المباراة التى جرت بينهما يوم الجمعة الماضية ، على استاد برج العرب فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، وسجل الهدف عمر مرموش.

ويطمع الفراعنة في تحقيق أى نتيجة ايجابية أمام منتخب ليبيا لضمان الاستمرار في صدارة المجموعة السادسة والمحافظة علي امال الفراعنة في التأهل للمباراة الفاصلة حيث تنص اللوائح علي تأهل الفريق صاحب المركز الاول فقط وهو ما حرص عليه الجهاز الفني في جلساتهم مع اللاعبين بأن مباراة اليوم تعد هي الأهم في مشوار التاهل للمباراة وتحفيزهم علي ضرورة تحقيق الفوز علي منتخب ليبيا علي ارضه من أجل الاستمرار في صدارة المجموعة خاصة ان الفوز يقرب الفراعنه من التاهل بنسبة كبيرة للغاية.