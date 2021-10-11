شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن على لاعبيه الدوليين قبل مواجهة مصر وليبيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على الاطمئنان على لاعبي الفريق الدوليين قبل مشاركتهم مع المنتخب الوطني في مباراة ليبيا الليلة بتصفيات مونديال 2022.

وتحدث مدير الكرة بالأهلي خلال الساعات الماضية مع لاعبي الفريق المتواجدين حالياً مع منتخب مصر الأول قبل مباراة مصر وليبيا المقرر لها التاسعة من مساء اليوم ،الأثنين، بالعاصمة الليبية طرابلس في الجولة الرابعة لتصفيات مونديال 2022 بقطر.

واطمأن سيد عبد الحفيظ على لاعبي الأهلي الدوليين قبل المباراة الهامة مساء اليوم أمام المنتخب الليبي والتى تأتي بعد 72 ساعة من مباراة المنتخبين في الجولة الثالثة التى أقيمت ببرج العرب الجمعة الماضية وفازت فيها مصر بهدف نظيف.

ويضم المنتخب الوطني الأول، خمسة لاعبين من الأهلي، هم : محمد الشناوي وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية وياسر إبراهيم وأكرم توفيق.

وقال سيد عبد الحفيظ أن لاعبي الأهلي الدوليين سينتظمون في تدريبات الفريق يوم 13 أكتوبر الجاري، بعد انتهاء الأجندة الدولية الحالية التي تشهد خوض المنتخب منافسات كأس العالم 2022.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا، وقال سيد عبد الحفيظ أن الأهلي سوف يسافر إلى النيجر يوم 14 أكتوبر الجاري استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح مدير الكرة أن الاهلي سيخوض مرانه في اليوم التالي على ملعب المباراة ، ويختتم الأهلي استعداداته في القاهرة بأداء مرانه في ملعب التتش قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.