شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يفاضل بين أيمن أشرف وفتوح فى قيادة الجبهة اليسرى أمام ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى، بين الثنائى، أيمن أشرف وأحمد فتوح، لقيادة الجبهة اليسرى في مباراة اليوم أمام منتخب ليبيا، والتى تجمع المنتخبين في تمام التاسعة مساءً على ملعب الشهداء بمدينة بنى غازى، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويسعى كيروش لغلق الجبهة اليسرى أمام الهجوم الليبى المرتقب خلال اللقاء، خاصة بعد استغلال محاربو الصحراء لتلك الجبهة خلال المباراة الأولى في الإسكندرية وهو ما تسبب في عدة فرص خطيرة على مرمى المنتخب الوطنى، ويميل البرتغالى للاعتماد على أيمن أشرف نظراً لدوره الدفاعى وقدرته على غلق تلك الجبهة.

ويطمع الفراعنة في تحقيق أى نتيجة ايجابية أمام منتخب ليبيا لضمان الاستمرار في صدارة المجموعة السادسة والمحافظة علي امال الفراعنة في التأهل للمباراة الفاصلة حيث تنص اللوائح علي تأهل الفريق صاحب المركز الاول فقط وهو ما حرص عليه الجهاز الفني في جلساتهم مع اللاعبين بأن مباراة اليوم تعد هي الأهم في مشوار التاهل للمباراة وتحفيزهم علي ضرورة تحقيق الفوز علي منتخب ليبيا علي ارضه من أجل الاستمرار في صدارة المجموعة خاصة ان الفوز يقرب الفراعنه من التاهل بنسبة كبيرة للغاية حيث يحتل صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط ثم ليبيا ثانيا برصيد 6 نقاط وانجولا 3 نقاط والجابون في المركز الاخير برصيد نقطة واحدة ،وفي حالة فوز الفراعنة امام ليبيا ثم الفوز علي الجابون بالقاهرة سيحسم بطاقة التأهل رسميا للمباراة النهائية.