شكرا لقرائتكم خبر عن بيج رامى لـ"الخليج 365" من أمريكا: أعود إلى مصر يوم 18 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود ممدوح السبيعى الشهير بيج رامى بطل كمال الأجسام والمتوج بلقب مستر أولمبيا للعام الثانى على التوالي من أمريكا يوم 18 أكتوبر الجارى.

وقال بيج رامى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" من أمريكا: "إن شاء الله العودة يوم 18 أكتوبر لأن عندى شغل هنا لمدة أسبوعين".

ونجح ممدوح السبيعى الشهير بـ " بيج رامى " فى أن يصبح حديث الصباح و المساء فى الشارع الرياضى، بعد تتويجه بلقب ببطولة مستر أولمبيا للعام الثانى على التوالى، بعد تغلبه على منافسه الأمريكى براندون كيري والإيراني هادي شوبان.

وراهن بيج رامي على الفوز باللقب فى هذه النسخة حيث قال خلال المؤتمر الصحفى للبطولة أنه بذل مجهودًا كبيرًا منذ تتويجه بلقب النسخة الماضية حتى يتمكن من هزيمة نفسه هذا العام والفوز باللقب للعام الثاني على التوالي.