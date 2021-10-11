شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامى يحذر كيروش من الخطة الدفاعية ويؤكد: نقطة واحدة تكفينا أمام ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى إكرامى الشحات حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن اللعب بطريقة دفاعية بحتة أمام المنتخب الليبى في مباراة اليوم ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، لن تؤتى ثمارها بالنسبة للمنتخب الوطنى.

وقال إكرامى في تصريحت لبرنامج "60 دقيقة" عبر قناة أون تايم سبورت 2: لا أطلب من اللاعبين تقديم مباراة كبيرة ولكن فقط ألا يخسروا التعادل في مصلحتنا، شعرت أن اللاعبين لديهم نوع من الرهبة وأتمنى أن نكون موفقين اليوم والنقطة مهمة جداً وأهم من الأداء ونحتاج لأداء رجولى.

وأضاف: لا يمكن أن نقول بأن بصمة كيروش ظهرت مع المنتخب حتى الآن، ولكن اللاعبين لديهم حافز كبير وروح قتالية رغم أن الأداء في مباراة ليبيا لم يكن على المستوى المنتظر، واليوم سيكون هناك تغيير في أداء بعض اللاعبين نتيجة للتأقلم بينهم.

وتابع: لو لعبنا بطريقة دفاعية بحتة أمام ليبيا سنخسر المباراة، ولكن يجب أن نلعب بشكل طبيعى، إذا لعبنا بالننى والسولية وطارق حامد لن نقدم الأداء المطلوب لأننا سنتعرض لضغط كبير جداً، وأؤيد أن يلعب بنفس تشكيل اللقاء السابق مع بعض التعديلات البسيطة، ومحمد الشناوى وجوده مهم في تشكيل المنتخب .