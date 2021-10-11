تصفيات كأس العالم .. تعرف على موعد مباراة النيجر والجزائر

محمد الفلاح - الإثنين 11 أكتوبر 2021

يخوض منتخب الجزائر، الثلاثاء المقبل، مواجهة صعبة خارج ملعبه أمام النيجر، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.



ويبحث بطل أفريقيا عن تحقيق فوز جديد، يدعم به حظوظه في احتلال المركز الأول في مجموعته، والذي يؤهل للمرحلة الفاصلة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

يلتقي المنتخبان وجها لوجه على ملعب الجنرال سيني كونتشي، مساء يوم الثلاثاء 12 أكتوبر/ تشرين الأول.

وتنطلق المباراة المرتقبة في السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.

من المقرر أن يتم بث المباراة عبر القناة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على موقع "يوتيوب".

وحقق منتخب الجزائر فوزا على جيبوتي 8-0 في الجولة الأولى، ثم تعادل إيجابيا 1-1 مع بوركينا فاسو في الجولة الثانية، قبل أن يفوز على النيجر في الجولة الثالثة بنتيجة 6-1، ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط.

جدول ترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات كأس العالم 2022

الجزائر - 7 نقاط

بوركينا فاسو - 7 نقاط

النيجر - 3 نقاط

جيبوتي - بدون رصيد