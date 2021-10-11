الامارات | هدف بنزيمة بمرمى إسبانيا يبهر العالم.. لا يُصد ولا يُرد (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن هدف بنزيمة بمرمى إسبانيا يبهر العالم.. لا يُصد ولا يُرد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للهدف الخرافي الذي أحرزه النجم الفرنسي كريم بنزيمة بمرمى إسبانيا في المباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، أمس الأحد، والتي توج بلقبها منتخب فرنسا بفوزه 2-1.

وبعدما تقدم المنتخب الإسباني بهدف ميكيل أويارسابال، في الدقيقة 64، أطلق بنزيمة كرة رائعة بعيدة المدى استقرت في شباك الحارس أوناي سيمون على الرغم من محاولة الأخير في منعها العبور يسار المرمى وسط حالة من ذهول المراقبين، قبل ان يسجل كيليان مبابي هدف الفوز لمنتخب فرنسا في الدقيقة 80.

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