الامارات | حريق كبير في منزل لاعب الزمالك

شكرا لقرائتكم خبر عن حريق كبير في منزل لاعب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت فرق الإطفاء في إخماد حريق ضخم اندلع في منزل لاعب الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، وليد صلاح عبداللطيف، ما أسفر عن تلفيات هائلة في طابقين يمتلكهما اللاعب في المنزل المُكون من عدة طوابق، وفق ما أفاد مقربين وأصدقاء للاعب لـ "الامارات اليوم".

وقال وليد صلاح عبد اللطيف، ان الخسائر التي تعرض لها مادية فقط دون أن يصاب أحدا بسوء في وقت تُجرى فيه نيابة المنصورة التحقيقات حول أسباب وقوع الحريق لمعرفة اذ ما كان هناك شبه جنائية أم لا.

وأضاف لـ"سكاي نيوز عربية": "كنت نائمًا واستيقظت على حريق ضخم التهم العمارة التي أسكن بها، الوضع كان صعبًا للغاية في البداية لم نكن نعلم أسباب الحريق ولكنه سيطر على العقار بأكمله".

وأكمل: "قمنا على الفور بإبلاغ الشرطة واستدعاء سيارات المطافئ وحضرت ثلاث سيارات لإخماد الحريق ولم تكن تلك السيارات كافية لإخماد الحريق حتى جاءت سيارات أخرى حتى تمت السيطرة على الحريق".



وحول الأسباب التي أدت لنشوب الحريق بالعقار قال وليد: "توجهت إلى المحامي العام بنيابة المنصورة ورئيس المباحث كان معي وأخرجوا الأدلة الجنائية، وتبين أن سبب الحريق بشكل مبدئي يعود إلى ماس كهربائي أدى إلى حدوث الحريق في العقار بأكمله".

وعن حالته الصحية قال: "تعرضت لإصابة بسيطة في قدمي ولكن أنا بخير، أشكر الله عز وجل، وأسرتي بخير، الحريق أدى إلى تلفيات كبيرة في العقار وليس في منزلي فقط".

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