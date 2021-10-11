مجهول يورط شاكيري وسويسرا في أزمة سياسة مع صربيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

تورط شيردان شاكيري لاعب وسط سويسرا وأولمبيك ليون الفرنسي في أزمة سياسية دون إرادته، حيث طالب الاتحاد الصربي لكرة القدم بفرض عقوبات رادعة على لاعب ليفربول الإنجليزي السابق والاتحاد السويسري.



وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن شاكيري وجد نفسه متورطًا في جدل سياسي مرير دون أن يكون له أي ذنب في ذلك.

إذ كان يجري مقابلة تلفزيونية مع محطة سويسرية في الملعب في جنيف عقب الفوز على أيرلندا الشمالية ضمن تصفيات كأس العالم، ليضع أحد المشجعين سترة (جيش تحرير كوسوفو) على كتف الدولي السويسري المولود في كوسوفو ثم يختفي.

وكان رد فعل لاعب أولمبيك ليون مفاجئا وسرعان ما سحب السترة من على جسمه، لكن الاتحاد الصربي أثار ضجة كبيرة بالفعل وينوي تقديم شكوى على الاتحاد السويسري واللاعب نفسه إلى الاتحاد الدولي (الفيفا).

إذ إن كوسوفو كانت ضمن صربيا سابقا وخاضت صراعا مريرا لعدة سنوات من أجل نيل استقلالها عن صربيا، لكن يعتقد الاتحاد الصربي أن ما حدث يمثل تحديا لبلاده وتدخلا للرياضة في السياسة وهو ما يرفضه الفيفا.

وأعلنت صربيا من خلال الأمين العام للاتحاد يوفان سورباتوفيتش عن نيتها شكوى سويسرا وشاكيري للاتحاد الدولي، حيث قال: ”نقوم حاليًا بإعداد خطاب احتجاج سنرسله إلى الفيفا، وسنحتاج إلى رد عاجل وعقوبات أشد صرامة ضد شاكيري لقيامه بالترويج لمنظمة إرهابية إجرامية (جيش تحرير كوسوفو)“.

وفازت سويسرا 2/0 على عشرة لاعبين من أيرلندا الشمالية ضمن المجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم بعد طرد جمال لويس مدافع الضيوف بسبب إهدار الوقت في الشوط الأول يوم السبت.

وسجل ستيفن تسوبر الهدف الأول لسويسرا بتسديدة رائعة من حافة منطقة الجزاء قبل الاستراحة بعد تمريرة ومجهود من بريل إمبولو، وألغى الحكم هدفا لدينيس زكريا بسبب التسلل، وأهدر أصحاب الأرض عدة فرص، قبل أن يسجل البديل كريستيان فاسناخت الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأصبح رصيد سويسرا صاحبة المركز الثاني 11 نقطة من خمس مباريات، وبفارق ثلاث نقاط عن إيطاليا المتصدرة التي تملك مباراة واحدة إضافية، فيما ظلت أيرلندا الشمالية في المركز الثالث بخمس نقاط من خمس مباريات.