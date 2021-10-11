تعرف على تشكيل منتخب مصر ضد ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات - السودان نيوز

يستعد المنتخب المصري لتجديد فوزه على المنتخب الليبي، عنما يلتقيان اليوم الإثنين، في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.



وكان المنتخبان قد تواجها، يوم الجمعة الماضي، وفاز منتخب مصر 1/0 بتسديدة من عمر مرموش في الدقيقة 49.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر على هذه التشكيلة أمام ليبيا:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أكرم توفيق.

الوسط: محمد النني، عبدالله السعيد، عمرو السولية، محمد صلاح، عمر مرموش.

الهجوم: مصطفى محمد.

أما منتخب ليبيا الذي يدربه الإسباني خافيير كليمنتي، فمن المتوقع أن يعتمد على هذه التشكيلة أمام مصر:

حارس المرمى: محمد نشنوش .

الدفاع: سند الورفلي، أحمد التربي، عبدالله الشريف، المعتصم صبو.

الوسط: المعتصم المصراتي، عمر الخوجة، مؤيد اللافي.

الهجوم: حمدو الهوني، محمد صوله، محمد زعبية.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة السادسة، برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، ويأتي خلفه منتخب ليبيا برصيد 6 نقاط، ثم أنغولا ثلاث نقاط، وأخيرا الغابون برصيد نقطة وحيدة.