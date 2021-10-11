9 غيابات ومستبعدين والغير مقيدين تقلق الأهلي قبل ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا.. وموسيماني يبحث البدائل

الشارقة - اميمة ياسر - حالة من القلق يعيشها الجهاز الفني للفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي، بسبب الإصابات والغيابات التي ضربت الأحمر خلال الفترة الحالية، قبل السفر إلى النيجر، استعدادا لمواجهة فريق الحرس الوطني، بطل النيجر، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي من المقرر أن تقام في نيامي يوم 16 من الشهر الجاري، في ضربة البداية للمارد الأحمر؛ للحفاظ على البطولة الأفريقية للمرة الثالثة على التوالي.

وتأتي حالة القلق خشية سقوط أحد اللاعبين الدوليين الذي يشاركون رفقة منتخبات بلادهم في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وقال مصدر بالنادي الأهلي، في تصريحات خاصة لموقع «الوطن سبورت»، إن الجهاز الفني يعيش حالة من القلق الشديد بسبب ظروف الإصابات التي يعيشها الفريق في الفترة الحالية، بجانب الغيابات المتوقعة في رحلة النيجر، قبل مواجهة الحرس الوطني.



وأكد المصدر، أن إصابة محمود وحيد في الركبة التي غاب على إثرها من التدريبات، جعلت موقفه صعب للغاية من السفر مع بعثة الفريق إلى النيجر، ما وضع الجهاز الفني في أزمة، خاصة أن هناك أكثر من لاعب سيغيب عن رحلة الفريق إلى النيجر، أبرزهم محمود متولي، الذي يعاني هو الآخر من إصابة في أوتار الركبة.

وأوضح المصدر، أن محمد مجدي «قفشة» سيغيب أيضا عن رحلة الفريق إلى النيجر، بسبب زفافه، المقرر له غدا الثلاثاء؛ إذ حصل اللاعب على إذن من الجهاز الفني للتخلف عن السفر مع الفريق.

3 مستبعدين و6 لاعبين غير مقيدين

وبالإضافة إلى الثلاثي المذكور، سيغيب اللاعبين المنضمين إلى قائمة الفريق والعائدين مؤخرًا من الإعارة، وهم: حسام حسن وبيرسى تاو ولويس ميكيسونى وكريم فؤاد وعمار حمدى وأحمد عبدالقادر، بسبب عدم قيدهم في القائمة الأفريقية.

وشدد المصدر، على أن الجهاز الفني يخشى سقوط أحد اللاعبين الدوليين خلال مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في الأجندة الدولية، ما سيزيد من أوجاع الأهلي بشدة خلال الفترة الحالية، وقبل السفر لضربة البداية في بطولة دوري أبطال أفريقيا.