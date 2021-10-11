الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة توسكر الكيني في دور الـ 32 بأبطال أفريقيا.. و«كارتيرون» يبحث البدائل ويحفز اللاعبين

الشارقة - اميمة ياسر - حالة من القلق تسيطر على أروقة نادي الزمالك وجهازه الفني بسبب كثرة الغيابات التى تضرب الفريق قبل مواجهة توسكر الكيني، في دور الـ 32 بمنافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويغيب عن نادي الزمالك في مواجهة توسكر الكيني، كل من: محمد عبدالغني وأيمن حفني وعمر السعيد ومصطفى فتحي ومحمد أوناجم ورزاق سيسيه؛ لعدم القيد في القائمة الأفريقية، بالإضافة إلى محمود شبانة الذي لم يُقيد في قائمة الأبيض المحلية، تنفيذًا لعقوبة إيقاف القيد لفترتين متتاليتين، و محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفارس الأبيض.

كما تسيطر حالة من القلق لدى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشأن عدم لحاق محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفارس الأبيض بالمواجهة المرتقبة أمام توسكر الكيني.

وخضع اللاعب في الساعات الأخيرة لحقن في الركبة بسبب إصابته الأخيرة بالركبة حيث لم يشارك عبد الشافي في التدريبات الجماعية الماضية أو خوض مباراة بيراميدز الودية قبل قرار المدرب الفرنسي بمنح اللاعبين خمسة أيام راحة ليتضاءل فرص لحاق نجم المنتخب الوطني بمواجهة بطل كينيا.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة توسكر الكيني في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين على هامش التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الأحد.

وشرح كارتيرون للاعبي الفريق، بعض النقاط الفنية الخاصة بالفترة المقبلة، وأكد لهم: المطلوب منا أن نواصل ما أنهينا به الموسم الماضي، تحقيق الانتصارات والسعي نحو تحقيق الألقاب، والمهمة تبدأ بالمباراة المقبلة أمام توسكر.

ويخوض الزمالك لقاء الذهاب أمام توسكر الكيني يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل حيث يسافر وفد اليوم الأحد الموافق 10 أكتوبر يضم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي وإبراهيم زارع إداري الفريق والشيف الخاص بالفريق، على أن يسافر باقي أفراد البعثة غدا الإثنين، على أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين.