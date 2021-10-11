تقارير صحيفة جنوب أفريقية تكشف مفاجآت فى مفاوضات الأهلي مع موسيماني.. فشل التجديد.. والسبب: الإقالة

الشارقة - اميمة ياسر - نشرت تقارير صحفية جنوب إفريقية، اليوم الإثنين، عن مفاجآت فى مفاوضات النادي الأهلي مع مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لتجديد عقده مع القلعة الحمراء.

وقاد موسيماني الإدارة الفنية للنادى الأهلي في أكتوبر من 2020، بعقد ممتد حتى نهاية الموسم الجاري في 30 يونيو 2022.

ودخل الأهلي في مفاوضات مع موسيماني، لتجديد عقده بعد نجاحه في الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين على التوالي على حساب الزمالك 2020، وكايزر تشيفز، 2021 تواليا.

وأكدت شبكة "iDiski Times" الجنوب إفريقية، أن محادثات تجديد العقد بين موسيماني والأهلي وصلت إلى طريق مسدود الأسبوع الماضي، بسبب رفض المارد الأحمر شروط المدرب.

وعنونت الشبكة مستقبل بيتسو في الأهلي في شك بعد الجمود؟، وقالت: "في ما يمكن أن يكون على الأرجح قنبلة في كرة القدم الأفريقية، من المحتمل أن يغادر مدرب الأهلي بيتسو موسيماني النادي هذا الأسبوع إذا لم يتم حل المفاوضات الحالية بشأن عقد جديد".

وأضافت الشبكة الجنوب إفريقية: "على عكس التقارير التي تفيد بأن موسيماني والأهلي كانا على وشك تجديد العقد لمدة عامين إضافيين، لكننا نؤكد أن هذا ليس الوضع الآن بين الطرفين".

وأشارت الشبكة، إلى أن المدرب الجنوب إفريقي طلب وضع شرط يتعلق بالحماية، في العقد الجديد، مما تسبب في تعقد المفاوضات بين موسيماني ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وقالت الشبكة، إن موسيماني يريد إدراج بند يحميه من الإقالة، بسبب تخوفه من طبيعية النادي، بشأن إقالة المدربين، حال سوء النتائج.

فيما زعم التقرير أن إصرار الأهلي على عدم الموافقة على شرط موسيماني، قد يعجل برحيل موسيمانى 57 عامًا، والعودة مرة أخرى إلى جنوب إفريقيا.