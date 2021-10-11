الخليج 365 يكشف.. رغبات موسيماني المالية لتمديد تعاقده مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

عقدت إدارة الأهلي جلسة مع زوجة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، والتي تشغل منصب مديرة أعماله في ذات الوقت، من أجل مناقشة تمديد عقد المدرب الجنوب أفريقي.

وتولى موسيماني المهمة الفنية للنادي الأهلي في أكتوبر عام 2020، ومن المقرر أن ينتهي عقده بنهاية يونيو 2022.

وعلم الخليج 365 من مصدر داخل النادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء لديها رغبة في الحفاظ على استقرار الفريق الكروي بتمديد تعاقد المدرب الجنوب أفريقي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "حدثت جلسة بين مسئولي الأهلي ومديرة أعمال المدرب ولكنها طلبت شروطًا مادية كبيرة لتمديد تعاقده".

وأضاف: "طلبت وكيلة موسيماني تعديل القيمة المالية لعقده في الموسم الحالي (الأخير) لتصل إلي 200 ألف دولار بدلاً من 140 ألف دولار".

وتابع:" كما طالبت أن يكون العقد الجديد مدته عامين يبدأ في أكتوبر 2022 براتب يصل إلى 230 ألف دولار شهريا، بالإضافة لشرط جزائي يقضي بحصوله علي باقي قيمة التعاقد كاملاً حال فسخه في أي وقت".

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي ترى أن تلك الشروط صعبة ولها معانٍ ودلائل أخرى، لافتا إلى حالة الغضب وراء التسريبات الإعلامية ومحاولة الضغط علي القلعة الحمراء

وواصل المصدر حديثه: "حتي الآن موسيماني مستمر في تعاقده ويقود تدريبات الفريق حتي نهاية الموسم الحالي ولكن إذا أراد هو الرحيل فالقرار يعود إليه".

وأوضح أن تعاقد الأهلي مع موسيماني لا يتضمن بنود تمنح أي من الطرفين فسخ العقد أو عدم إكماله طبقا لأية شروط مثل ضرورة الفوز بدوري الأبطال الأفريقي أو بطولة الدوري.

وأكمل: "تعاقد الأهلي مع موسيماني لمدة عامين كاملين دون وجود بند يقضي بعدم تفعيل الموسم الثاني بأي شروط وهو مستمر حتي نهاية تعاقده".

وأردف: "هناك شرط جزائي بقيمة ثلاثة شهور لمن يرغب في فسخ التعاقد من الطرفين".

جدير بالذكر أن موسمياني نجح في قيادة الأهلي للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين، بجانب حصوله على لقب السوبر الأفريقي وبرونزية كأس العالم للأندية.